Глава КС не пришел в Офис генпрокурора - источник

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в понедельник утром в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщил агентству "Интерфакс- Украина" информированный источник.

"Тупицкий не пришел для процессуальных действий ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.