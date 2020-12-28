События

11:00 28.12.2020

Глава КС не пришел в Офис генпрокурора - источник

1 мин читать
Глава КС не пришел в Офис генпрокурора - источник

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в понедельник утром в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщил агентству "Интерфакс- Украина" информированный источник.

"Тупицкий не пришел для процессуальных действий ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #генпрокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 28.12.2020
Рада обратится в КС из-за отказа в удовлетворении ходатайства о разъяснении его решения по антикоррупционному законодательству – Совгиря

Рада обратится в КС из-за отказа в удовлетворении ходатайства о разъяснении его решения по антикоррупционному законодательству – Совгиря

19:01 24.12.2020
Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

18:11 24.12.2020
Дело о хищении имущества Нацгвардии передано в СБУ на основании решения суда - Офис генпрокурора

Дело о хищении имущества Нацгвардии передано в СБУ на основании решения суда - Офис генпрокурора

17:15 24.12.2020
Глава КС подготовил ряд ходатайств в связи с вызовом в Офис генпрокурора

Глава КС подготовил ряд ходатайств в связи с вызовом в Офис генпрокурора

13:40 24.12.2020
Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

12:21 24.12.2020
КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

03:41 23.12.2020
В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе

В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе

15:54 21.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС

В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС

13:00 21.12.2020
О решениях КС знают 27% украинцев, 28% не поддерживают подчинение НАБУ и ГБР президенту - соцопрос

О решениях КС знают 27% украинцев, 28% не поддерживают подчинение НАБУ и ГБР президенту - соцопрос

11:28 21.12.2020
Представитель Украины при ЕС: Если Киев не учтет рекомендации Венецианской комиссии, окно возможностей может закрыться

Представитель Украины при ЕС: Если Киев не учтет рекомендации Венецианской комиссии, окно возможностей может закрыться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На шахте "Золотое" произошел обвал горных масс, проводятся спасательно-поисковые работы по поиску одного горняка - Волынец

В Польше начали действовать новые карантинные ограничения, в том числе для въезда в страну – Госпогранслужба Украины

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

В Украине менее 4,5 тыс новых случаев COVID-19 за сутки, выздоровели 7 191 человек

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще нескольких ищут под завалами

ПОСЛЕДНЕЕ

На шахте "Золотое" произошел обвал горных масс, проводятся спасательно-поисковые работы по поиску одного горняка - Волынец

В ВСУ три новых случая COVID-19 за сутки – Командование Медсил

У ЗСУ три нові випадки COVID-19 за добу - командування Медсил

В Польше начали действовать новые карантинные ограничения, в том числе для въезда в страну – Госпогранслужба Украины

Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Янык, Зеленский, Киев, Золушка и Шанель - Минюст

Япония запретила въезд иностранцев до конца января

Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы и военный госпиталь прифронтовой зоны

Бердымухамедов предложил ученым изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с COVID-19

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

К 10,5 годам лишения свободы приговорен разбойник, нападавший на женщин в Голосеевском районе Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА