В Польше начали действовать новые карантинные ограничения, в том числе для въезда в страну – Госпогранслужба Украины

С понедлельника, 28 декабря, Польша ввела новые ограничения пребывания и въезда в страну, которые будут действовать до 17 января 2021 года, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Среди прочего, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом, запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020г в 6:00 1 января 2021г. Приостановлена работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Ограничен доступ к спортивной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины также предоставила ссылки с более подробной информацией об ограничениях, введенных Польшей на период с 28 декабря 2020г до 17 января 2021г:

- в Польше: https://is.gd/MyBOXT

- въезда в Польшу https://is.gd/PqPLtO