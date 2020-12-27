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20:01 27.12.2020

Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

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Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье превысило 10 человек.

"В воскресенье 27 декабря в Минске и других городах Беларуси проходят традиционные акции протеста. Сообщается о точечных задержаниях в разных районах Минска, а также в Бресте", - говорится в сообщении на сайте "Весны".

По информации правозащитников на 18:30, всего в республике задержали 12 человек.

Так, несколько человек задержали в минском микрорайоне Сокол, они вышли на местную акцию с бело-красно-белыми флагами.

Кроме того, известно о задержаниях в Смолевичах и Светлогорске.

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно.

При этом в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

Теги: #задержания #акции #беларусь
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