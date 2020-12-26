"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Лунный" составляет 7,22 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении, на официальном сайте НАК "Нафтогаз Украины" в субботу вечером

В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.

"Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков" – подытожили в сообщении.