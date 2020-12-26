Автоцистерна с газом перевернулась в результате ДТП в Житомире

В Житомире в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулась автоцистерна с газом, правоохранители перекрыли движение и эвакуировали 12 жителей из двух близлежащих жилых домов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"26 декабря в 13:58 в г.Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 куб.м)", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Сотрудники Нацполиции перекрыли движение, эвакуированы 12 жителей из двух жилых домов.

Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники.