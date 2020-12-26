В Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

В Японии выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании, сообщают азиатские СМИ.

Вариацию COVID-19 выявили у пяти человек, все они ранее побывали в Великобритании.

Заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

С 20 декабря многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. Япония закрыла въезд из Британии для всех пассажиров, кроме своих подданных, возвращающихся на родину.