События

10:37 26.12.2020

В Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

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В Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

В Японии выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании, сообщают азиатские СМИ.

Вариацию COVID-19 выявили у пяти человек, все они ранее побывали в Великобритании.

Заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

С 20 декабря многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. Япония закрыла въезд из Британии для всех пассажиров, кроме своих подданных, возвращающихся на родину.

Теги: #япония #covid_19 #штамм
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