События

09:09 26.12.2020

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Газы

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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Газы

Израиль обстрелял объекты палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный удар из сектора Газа, сообщает в субботу Times of Israel.

Две ракеты были запущены палестинцами из сектора Газа в сторону Израиля поздно вечером в пятницу. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ночь на субботу ЦАХАЛ ударил по трем объектам в Газе в ответ: по военному посту, по заводу по производству ракет и по подземной инфраструктуре.

Сообщений о жертвах или пострадавших ни от одной из стороны не поступало.

Теги: #хамас #обстрел #израиль
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