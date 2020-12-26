Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Газы

Израиль обстрелял объекты палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный удар из сектора Газа, сообщает в субботу Times of Israel.

Две ракеты были запущены палестинцами из сектора Газа в сторону Израиля поздно вечером в пятницу. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ночь на субботу ЦАХАЛ ударил по трем объектам в Газе в ответ: по военному посту, по заводу по производству ракет и по подземной инфраструктуре.

Сообщений о жертвах или пострадавших ни от одной из стороны не поступало.