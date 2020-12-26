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06:35 26.12.2020

Украинские правоохранители и немецкие дипломаты исполнили "Щедрик"

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Украинские правоохранители и немецкие дипломаты исполнили "Щедрик"

Оркестр Национальной полиции поздравил граждан с наступающими рождественскими и новогодними праздниками, исполнив "Щедрик, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полицейский щедрик. С праздником!", - написал Аваков в своем твиттере.

Кроме того, эту же песню спели немецкие дипломаты.

"Хотя видео, на котором хор нашего посольства исполнил композицию "Щедрик", исполнилось уже 3 года, оно полюбилось нам настолько, что мы захотели еще раз поделиться им с вами! А всем тем, кто празднует уже сегодня - мы желаем вам веселых Рождественских праздников!", - говорится на странице посольства Германии в твиттере.

Теги: #рождество #украина #щедрик #фрг
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