Лукашенко заявил, что он скептик и не будет прививаться от коронавируса

Президент Александр Лукашенко не намерен делать прививку от коронавируса.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко, посещая городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска в пятницу.

Он добавил, что относиться к категории скептиков.

В тоже время весной, напомнил он, планируется привить 1,2 млн человек. "Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.

Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса. 21 декабря стало известно, что министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", разработанную и произведенную ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Российской Федерации.

Всего в республике планируется использовать вакцины пяти-шести производителей.