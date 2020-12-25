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20:27 25.12.2020

Лукашенко заявил, что он скептик и не будет прививаться от коронавируса

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Лукашенко заявил, что он скептик и не будет прививаться от коронавируса

Президент Александр Лукашенко не намерен делать прививку от коронавируса.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко, посещая городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска в пятницу.

Он добавил, что относиться к категории скептиков.

В тоже время весной, напомнил он, планируется привить 1,2 млн человек. "Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.

Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса. 21 декабря стало известно, что министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", разработанную и произведенную ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Российской Федерации.

Всего в республике планируется использовать вакцины пяти-шести производителей.

Теги: #президент #вакцинация #коронавирус #беларусь
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