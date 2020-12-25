Более 360 тонн гуманитарной помощи проследовало в ОРДЛО за неделю - погранслужба

На временно оккупированную территорию Донбасса на протяжении недели проследовали 368 тонн гуманитарной помощи, сообщила Госпогранслужба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 27 грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 2 грузовика от Международного комитета Красного Креста и 5 машин от миссии "Синодальный отдел Украинской православной церкви по делам семьи", - отмечается в сообщении.

Для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование.