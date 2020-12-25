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07:03 25.12.2020

Депутаты Киевсовета приняли целевую программу, нацеленную на внедрение европейских стандартов обращения с животными

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Депутаты Киевсовета приняли целевую программу, нацеленную на внедрение европейских стандартов обращения с животными

Киевский городской совет сегодня принял решение "Об утверждении городской целевой программы контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2020-2022 годы", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что данная программа также предусматривает завершение строительства Центра защиты животных - комплекса, который будет состоять из приюта, ветеринарной клиники с современным оборудованием и карантинного отделения. Об этом сообщил на своей странице Facebook директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба.

"На реализацию программы из бюджета Киева предусмотрено 185 млн грн. Львиная доля средств будет направлена на строительство Центра защиты животных в Дарницком районе на улице Автопарковой", - сообщил директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Принятие программы позволит уже в этом году возместить расходы на содержание бездомных животных общественным приютам, которые также выполняют задачи городской целевой программы.

Теги: #киев #кгга #программа #украина
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