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21:16 24.12.2020

Китай готов поставлять вакцину от Covid-19 в Украину – Кулеба

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Китай готов поставлять вакцину от Covid-19 в Украину – Кулеба

Украина ведет переговоры с Китаем о поставке вакцины от Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"(Китай говорит - ИФ), что они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua

Теги: #вакцина #украина #китай
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