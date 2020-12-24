Китай готов поставлять вакцину от Covid-19 в Украину – Кулеба

Украина ведет переговоры с Китаем о поставке вакцины от Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"(Китай говорит - ИФ), что они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua