Республиканцы заблокировали предложение демократов об увеличении прямых выплат американцам до $2000

Принятие нового пакета мер поддержки экономики в США остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы.

Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times.

Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

"Палата представителей и демократы в Сенате настойчиво выступали за более крупные выплаты американцам, тогда как республиканцы настойчиво отклоняли эту идею, - заявила Пелоси. - Это было как в период переговоров, когда они говорили, что сумма не должна превышать $600, так и сейчас".

Ранее в этом месяце законодатели согласовали новую программу поддержки экономики объемом $900 млрд, включающую, помимо прямых выплат гражданам, меры поддержки малого бизнеса, а также расходы на вакцинацию. Пакет мер привязан к общему плану бюджетных расходов объемом $1,4 трлн, и теперь судьба обеих программ находится в подвешенном состоянии.