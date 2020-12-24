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18:11 24.12.2020

Минцифры и Nokia откроют центр "Дия.Бизнес" в Ужгороде

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Минцифры и Nokia откроют центр "Дия.Бизнес" в Ужгороде

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nokia откроют в Ужгороде центр поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес".

Как сообщается на сайте ведомства в четверг, соответствующий меморандум Минцифры подписало с Закарпатским областным советом и компанией Nokia.

"Эпидемиологические ограничения и локдауны существенно затрудняют работу малого и среднего бизнеса. Соответственно, наша задача - помочь предпринимателям в эти сложные времена бесплатными консультациями по вопросам менеджмента, HR, маркетинга, продаж, юридической поддержки и тому подобное", - цитирует пресс-служба Минцифры замминистра цифровой трансформации Валерию Ионан.

Кроме того, в центрах "Дия.Бизнес" предприниматели могут проходить обучение офлайн или в смешанном формате, использовать пространство для собственных событий, тестировать свой продукт на pop-up-локации, уточнятся в сообщении.

Официальное открытие центра в Ужгороде намечено на весну 2021 года.

"В одном из первых центров "Дия.Бизнес" в западном регионе страны в Ужгороде мы обеспечиваем уникальную возможность развертывания Tech.Центра Nokia с целью ознакомления с решениями индустриализации 4-го поколения - это последние новации, которые доступны уже сегодня. Это мощная всесторонняя поддержка цифровизации процессов как внутри, так и вокруг предприятий", - отметил официальный представитель "Нокиа Солюшинс энд Нетворкс" Евгений Баличев.

В настоящее время центры "Дия.Бизнес" уже открыты в Харькове, Николаеве и Киеве.

Теги: #ужгород #nokia #минцифры #дия
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