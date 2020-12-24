СБУ блокировала создание фейковых органов государственной власти

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции блокировали антиукраинскую деятельность граждан Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти.

Как сообщает пресс-центр СБУ, деятельность злоумышленников координировалась из-за границы. В рамках открытых уголовных производств задокументированы указанные факты в действиях представителей так называемого "народовластия".

Во время санкционированных обысков изъяты магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехника, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.

"У отдельных фигурантов изъято оружие. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - сказано в сообщении.