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13:40 24.12.2020

Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

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Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Допрос будет проводиться в уголовном производстве №12013110060002990, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана.

Это уголовное производство о преступной организации бывшего главы Хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, производство зарегистрировано в 2013 году, расследованием занималось Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины во главе с Сергеем Горбатюком, а в начале этого года передано в ГБР.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #генпрокуратура
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