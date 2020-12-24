Татаров о передаче уголовного производства в отношении него в СБУ: я готов к любому открытому и публичному судебному процессу

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров заявляет, что, несмотря на передачу уголовного производства в отношении него в Службу безопасности Украины, он готов к любому публичному судебному процессу с участием журналистов.

"СМИ пишут, что сегодняшнее заседание в Высшем антикоррупционном суде может не состояться из-за изменения подследственности с НАБУ на СБУ, которая произошла в связи с вчерашним решением Верховного суда. Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытого и публичного судебного процесса с участием журналистов, потому что уже три недели требую от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство моей любой противоправной деятельности", - написал Татаров в своем Telegram-канале.

Ранее в НАБУ сообщили, что Офис генерального прокурора тайно передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

Вместе с тем, в пресс-службе СБ Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований дальнейшее расследование уголовного производства, о котором идет речь, поручено следователям Главного следственного управления СБУ.

"Сами материалы уголовного производства к следователям СБУ не поступали", - добавили в украинской спецслужбе.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".