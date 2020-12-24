Украина не будет прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников – Кулеба

Правительство Украины не планирует прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение", - сказал глава МИД на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время он призвал граждан, которые все-таки решат путешествовать, придерживаться максимальных мер безопасности.

"И будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире (я имею ввиду форс-мажоров, связанных с пандемией), нам не придется пересматривать это решение. На сейчас позиция правительства такая", - подчеркнул Кулеба.