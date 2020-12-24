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10:36 24.12.2020

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

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Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут работать в новогоднюю ночь не до 1:00, как ранее предполагалось, а до 7:00.

Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, которое в четверг обнародовано на его сайте.

В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

Теги: #новый_год #кабмин #локдаун #рестораны #кафе
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