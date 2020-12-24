На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

На территории спортивно-оздоровительной базы на Трухановом острове в Днепровском районе Киева около 15.00 среды возник пожар, в результате которого сгорело одноэтажное деревянное здание, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в 1-этажном отдельно стоящем деревянном здании. В 15:29 спасатели локализовали возгорание и в 15:49 - ликвидировали. В результате пожара сгорело и разобрано 25кв м кровли, повреждена внутренняя и внешняя обшивка здания", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.