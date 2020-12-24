События

10:09 24.12.2020

На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

1 мин читать
На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

На территории спортивно-оздоровительной базы на Трухановом острове в Днепровском районе Киева около 15.00 среды возник пожар, в результате которого сгорело одноэтажное деревянное здание, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в 1-этажном отдельно стоящем деревянном здании. В 15:29 спасатели локализовали возгорание и в 15:49 - ликвидировали. В результате пожара сгорело и разобрано 25кв м кровли, повреждена внутренняя и внешняя обшивка здания", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Теги: #киев #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 24.12.2020
Более 200 единиц техники и 34 бригады ручной уборки чистили Киев ночью – КГГА

Более 200 единиц техники и 34 бригады ручной уборки чистили Киев ночью – КГГА

08:43 24.12.2020
В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

08:06 24.12.2020
24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

07:59 24.12.2020
В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

06:54 24.12.2020
С начала года в Киеве зафиксировано более 22 тыс. обращений относительно домашнего насилия

С начала года в Киеве зафиксировано более 22 тыс. обращений относительно домашнего насилия

20:21 23.12.2020
В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

19:02 23.12.2020
В Киеве разоблачены "фальшивомонетчики", сбывавшие поддельные доллары США и гривни

В Киеве разоблачены "фальшивомонетчики", сбывавшие поддельные доллары США и гривни

17:32 23.12.2020
Улицы и тротуары Киева убирает около тысячи дорожников – КГГА

Улицы и тротуары Киева убирает около тысячи дорожников – КГГА

17:31 23.12.2020
Американская компания Marken открыла фармацевтический склад в Киеве

Американская компания Marken открыла фармацевтический склад в Киеве

13:41 23.12.2020
Пассажиро-транспортный поток в погранпункте "Киев" за год уменьшился более чем на 70%

Пассажиро-транспортный поток в погранпункте "Киев" за год уменьшился более чем на 70%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

Власти Ирландии предложили прибывшим из Великобритании уйти на двухнедельную изоляцию

Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

Госдеп США обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Зеленский подписал закон, который будет способствовать стабилизации рынка кормов в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА