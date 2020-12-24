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08:43 24.12.2020

В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

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В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут с установлением 3D-макетов выдающихся мест Киева, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Этот проект рассчитан не только для облегчения жизни людей с инвалидностью. Он также в очередной раз подтвердит имидж Киева как прогрессивной европейской столицы. Фактически, мы уже начали создавать этот маршрут - в этом году совместно с благотворителями мы открыли 3D-макет Софийского собора, который оборудован табличками с надписями шрифтом Брайля. Благодаря этому макету, люди с недостатками зрения могут понять, как выглядит исторический памятник. И мы хотим развить эту идею в полноценный и уникальный туристический маршрут, вдоль которого будет размещены 3D-макеты выдающихся объектов столицы", - цитирует Хонду пресс-служба КГГА на сайте мэрии в среду.

По ее словам, над разработкой проекта работают Управления туризма и промоций КГГА совместно с Департаментом социальной политики КГГА и при участии представителей общественных объединений инвалидов.

Марина Хонда добавила, что общественные организации предложили дополнить инклюзивный туристический маршрут 3D-макетами Андреевского спуска, Золотых ворот и фонтана на Владимирской горке с табличками, выполненными шрифтом Брайля на украинском и английском языках.

Управление туризма и промоций просит присылать интересные идеи и предложения по разработке первого уникального инклюзивного туристического маршрута и его совершенствование на электронный адрес: kyivtourism@gmail.com.

Теги: #киев #зрение #туристы
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