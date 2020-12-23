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20:21 23.12.2020

В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

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В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

В Киеве инспекторы КП "Киевблагоустрий" и районных в городе государственных администраций в среду внесли 566 предписаний и составили 31 протокол за несвоевременную уборку балансовых территорий от снега и гололеда, сообщил директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба.

"Столичные инспекторы благоустройства контролируют качество уборки балансовых территорий от снега с первых минут начала осадков. Сегодня инспекторы внесли 566 предписаний и уже составляют протоколы на руководителей тех предприятий и организаций, которые вовремя не выполнили требования предписания. Всего за качеством уборки сегодня следит более 80 инспекторов. Все руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности, должны серьезно отнестись к изменению погодных условий и быстро реагировать, чтобы избежать травматизма среди прохожих", - цитирует в среду вечером Кулебу пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Он отметил, что наибольшее количество неочищенных участков было обнаружено в Шевченковском районе (внесены 98 предписаний), Деснянском (внесены 73 предписания) и Соломенском (внесены 64 предписания).

В КГГА напомнили, что в соответствии с Правилами благоустройства города Киева балансодержатели должны соблюдать соответствующие технологии по обеспечению условий функционирования и содержания объектов благоустройства в надлежащем санитарно-техническом состоянии, в частности, убирать от снега и гололеда прилегающую на 10 м территорию.

Теги: #киев #снег #уборка #штрафы
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