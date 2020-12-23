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15:27 23.12.2020

Кабмин предложит Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

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Кабмин предложит Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект, которым вводятся штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушения лицом обязательной самоизоляции, обсервации.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду.

Проект акта также предлагает внести изменения в Кодекс административных правонарушений с целью реализации полномочий исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов относительно рассмотрения таких правонарушений, реализации полномочий Нацполиции, органов государственной санэпидемслужбы относительно составления протоколов и рассмотрения таких правонарушений, а также реализации полномочий Госпогранслужбы относительно рассмотрения дел по правонарушениям в случае их выявления в пунктах пропуска через государственную границу или в контрольных пунктах въезда-выезда.

Теги: #самоизоляция #нарушение #штрафы
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