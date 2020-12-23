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00:11 23.12.2020

Печерский суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского из-за смерти разведчика на Донбассе

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Печерский суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского из-за смерти разведчика на Донбассе

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Сергея Журавля, отца военного Ярослава Журавля, погибшего в июле под Зайцевым. Теперь Государственное бюро расследований должно открыть уголовное производство на верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, передает "Радио Свобода"

В частности, отец погибшего бойца Сергей Журавль обвиняет президента в бездействии, которое привело к смерти разведчика.

Он заявил, что уже обращался к ГБР и Офис генпрокурора с требованием возбудить дело, но получил из обоих ведомств лишь "отписки".

После этого мужчина обратился в Печерский и Шевченковский райсуды Киева.

"Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский - пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция", - рассказал он.

Теги: #украина #донбасс #разведчик
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