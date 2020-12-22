Харьковские военнослужащие не будут принимать участие в церемонии прощания с Кернесом

Военнослужащие Харьковского гарнизона не будут участвовать в церемонии прощания с городским головой Геннадием Кернесом, поскольку на ней не будут присутствовать первые лица государства.

"По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около 50 военнослужащих. Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", - сообщается на сайте Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба.

В информации указано, что во вторник военнослужащие принимали участие в репетиции церемонии прощания, поскольку на тот момент не было известно, что на ней не будут присутствовать первые лица государства. Согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Украины, почетный эскорт направляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие президент Украины, глава Верховной Рады и премьер-министр.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его похороны назначены на среду, 23 декабря. Церемония прощания пройдет в фойе оперного театра с 9:00 до 13:00.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.