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21:12 22.12.2020

Зеленский поблагодарил Макрона за готовность в помощи по ускорению предоставления Украине вакцины от коронавируса

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Зеленский поблагодарил Макрона за готовность в помощи по ускорению предоставления Украине вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) за готовность в помощи по ускорению предоставления Украине вакцины от коронавируса, назвав этот шаг "жестом настоящей дружбы".

"Спасибо Эмманюэль Макрон за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против Covid-19. Это жест настоящей дружбы", - написал Зеленский в своем твиттере.

Также Зеленский отметил, что ценит поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных инициатив.

Теги: #вакцина #франция #украина #зеленский
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