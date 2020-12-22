Языковой омбудсмен возмущен из-за законопроекта об отмене штрафов за отказ предоставлять услуги на госязыке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что законопроект об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке является очередной атакой на языковой закон.

"Зарегистрированный вчера в Верховной Раде законопроект "Слуг народа" об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке - это очередная атака на языковой закон", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По словам уполномоченного, это уже не первая попытка атаки на языковой закон.

"Эти действия не имеют ничего общего с развитием, с повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Да и вообще, мне кажется, парламент сейчас должен заниматься борьбой с пандемией, экономическими вопросами, сферой безопасности, а не в очередной раз поднимать вопросы, которые раскалывают общество", - отметил он.

Креминь подчеркнул, что языковой закон в ближайшие годы трогать не стоит, и выразил надежду, что законопроект не будет иметь перспективы ни в комитете, ни в парламентском зале.