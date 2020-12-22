Кабмин не будет запрещать въезд туристов из Великобритании из-за мутации SARS-CoV-2

Кабинет министров Украины пока не намерен запрещать въезд путешествующих из Великобритании из-за мутации SARS-CoV-2, но рекомендует воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды, Австралию и страны "красной" зоны, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Правительство не будет запрещать въезд путешествующих из Великобритании, но будут действовать ограничения – путешествующие из Великобритании (не граждане Украины) должны иметь полис медицинской страховки, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 48 часов до пересечения границы. В случае отсутствия теста должно быть место 14-дневной самоизоляции с установлением приложения "Вдома",- сказал он.

Ляшко также отметил, что Украина будет усиливать тестирование, чтобы убедиться циркулирует ли новый мутированный коронавирус в стране.

"Для этого предоставлены соответствующие рекомендации. Особое внимание будет обращаться на людей с симптомами коронавирсуной болезни, которые на протяжении инкубационного периода были в Великобритании или контактировали с людьми, которые были в Великобритании. В случае установления положительного диагноза будет забираться изолят вируса, который в дальнейшем будет передаваться для исследования генома",- сказал он.

Ляшко также отметил, что появление нового штамма вируса никак не связано с вакцинацией от COVID-19, поскольку этот штамм выявили намного раньше, чем началась кампания иммунопрофилактики.

"Вирусологи Великобритании зафиксировали циркуляцию нового варианта SARS-CoV-2, который был выделен от 915 лиц. Предварительно говорится о четырех случаях, где новый вариант вируса привел к повторному появлению коронавирусной болезни. Но это обстоятельство сейчас изучается. ВОЗ также заявила, что новый вариант с этими мутациями выявлен в Дании, Голландии и Австралии",- сказал он.

"Эта мутация могла появиться вследствие инфицирования человека с иммуносупрессией. Длительное течение болезни у этого человека привело к тому, что иммунитет не справлялся с вирусом и вирус продолжал размножаться в организме, что привело к некоторым мутациям в белках-шипах. Но дополнительно изучается и другая версия, поскольку мутация, которая выявлена у коронавируса, очень похожа на мутацию белка, выявленного у норок из Дании",- добавил Ляшко.

По его словам, появление нового варианта вируса является ожидаемым, и нет повода волноваться. В настоящее время выявлено уже более 12 тыс. мутаций коронавируса, который циркулирует на планете уже год.

Ляшко также подчеркнул, что тест-системы в Украине сработают на новом штамме.

"Мы еще в начале пандемии прислушались к рекомендациям ВОЗ и допустили к реализации и использованию тест-системы, которые выделяют РНК вируса по нескольким фрагментам. Даже при появлении нового штамма, наши тест-системы сработают",- заверил он, добавив, что в конце декабря Центр общественного здоровья планирует собрать всех производителей для изменения ПЦР-систем.

По словам замминистра, предварительное моделирование, проведенное в Великобритании, позволяет утверждать, что данная мутация коронавируса приводит к увеличению возможности проникновения в клетки организма.

"Это приводит к тому, что есть потенциальная угроза, что новый штамм вируса будет быстрее передаваться от человека к человеку, то есть будет увеличен коэффициент передач. Это может привести к быстрому распространению и возникновению новых вспышек коронавирусной болезни. В настоящее время нет информации, что мутированный коронавирус увеличивает летальность или тяжесть течения болезни",- добавил он.