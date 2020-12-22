Стратегия развития профтехобразования предусматривает трудоустройство выпускников не ниже 80% в сотрудничестве с бизнесом – МОН

Стратегия развития профессиональной (профессионально-технического) образования на период до 2023 года предусматривает уровень трудоустройства выпускников не ниже 80% в результате сотрудничества учреждений и бизнеса.

"Минобразования определило четыре ключевых направления, по которым будет происходить обновление системы профтехобразования в течение следующих 3 лет. Речь идет о построении эффективной системы управления, усилении сотрудничества учреждений с бизнесом, улучшении содержания и качества такого образования, а также его популяризации", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Так, в Стратегии развития профессионально-технического образования определены основные проблемы сферы, цели и задачи. В планах: усиление автономии учебных заведений, создание информационной системы управления образованием (EMIS), продолжение разработки стандартов профессионально-технического образования на компетентностной основе.

Кроме этого, в Стратегии заложены задачи, которые должны усилить сотрудничество бизнеса и профтеха через такие инструменты, как дуальная форма образования, совместное создание образовательных программ и внедрение налоговых льгот, других экономических стимулов для работодателей.

Также в Стратегии прописаны четкие показатели выполнения целей. В частности, в результате сотрудничества учреждений и бизнеса уровень трудоустройства выпускников должен составлять не ниже 80%.

"После доработки с учетом высказанных предложений Стратегия развития профессионального (профессионально-технического) образования на период до 2023 года будет представлена Кабинету министров Украины на утверждение", - говорится в сообщении.