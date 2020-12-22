Пожар произошел на территории Краматорского завода энергетического машиностроения

В 22:45 понедельника на территории ООО "Краматорский завод энергетического машиностроения" в г.Краматорск Донецкой области произошел пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На месте происшествия спасатели выяснили, что горение происходит в подсобном помещении неработающего цеха. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

В 23:47 спасатели локализовали пожар. Руководитель тушения пожара дал отбой повышенному номеру вызова. В 00:46 22 декабря пожар был ликвидирован.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. От Главного управления привлекалось 17 человек личного состава и 3 единицы техники.

"Вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети", - говорится в сообщении.