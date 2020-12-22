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09:58 22.12.2020

На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС

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На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС

В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросло, несколько дней пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 тыс. путешественников, тогда как в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тыс. человек в сутки, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки. Он в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", - говорится в сообщении.

Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.

В Госпогранслужбе Украины подчеркивают необходимость соблюдения карантинных ограничений, действующих на границе при въезде в Украину.

"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины. Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные правила в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина с 28 декабря 2020 г. до 17 января 2021 г.", - отмечают в погранведомстве.

Теги: #ес #пассажиропоток #граница
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