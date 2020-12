Google и Facebook договорились о совместных действиях в случае антимонопольного разбирательства

Американские Facebook Inc. и Google договорились "сотрудничать и помогать друг другу" в случае расследования в отношении их договоренностей о совместной работе на рынке онлайн-рекламы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неотредактированную версию искового заявления, поданного против дочерней компании Alphabet Inc. в США на прошлой неделе.

В иске упоминаются внутренние документы компаний, которые были значительно отредактированы в финальной версии. Газета ознакомилась с последним проектом документа без скрытых частей, в котором раскрываются обвинения.

Генеральные прокуроры десяти штатов, которые подали этот иск, утверждают, что компании в сентябре 2018 года договорились о том, что Facebook не будет конкурировать с сервисами онлайн-рекламы Google в обмен на особое отношение к ней на рекламных аукционах. При этом, по заявлению истцов, Google и Facebook знали, что это соглашение может привести к антимонопольному расследованию, и обсуждали пути решения возможной проблемы.

Согласно неотредактированной версии иска, компании также договорились "сотрудничать и помогать друг другу в ответ на любые антимонопольные действия" и "быстро и в полной мере информировать другую сторону о любых сообщениях властей по поводу соглашения".

Помимо этого, в неотредактированной версии утверждается, что соглашение с Google подписала главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг. В документе также цитируется письмо главы и основателя соцсети Марка Цукерберга, по словам которого речь шла о "стратегически важной сделке".

В отличие от опубликованной версии иска, в документе, с которым ознакомилась WSJ, раскрывается сумма сделки Google и Facebook. Согласно ему, Facebook обязалась тратить по меньшей мере $500 млн в год на аукционах Google начиная с четвертого года после заключения соглашения. "Facebook должна выигрывать фиксированную долю этих аукционов", - говорится в документе.

По информации WSJ, в Facebook считали эту сделку "относительно дешевой" по сравнению с прямой конкуренций, в то время как в Google заявляли, что компания не могла избежать конкуренции с Facebook и будет сотрудничать с ней, чтобы "оградиться рвом". Эти цитаты не были включены в отредактированную версию иска, отмечает газета.

На презентации в октябре 2016 года один из сотрудников Google выразил опасения по поводу конкуренции со стороны Facebook.

"Чтобы удержать этих ребят от организации аукционов, нам следует рассмотреть более агрессивные (шаги - ИФ)", - приводятся его слова в неотредактированной версии иска.

Согласно внутреннему документу Google от ноября 2017 года, компания заявляла, что конечная цель партнерства с Facebook заключалась в "сотрудничестве, когда это необходимо, для поддержания статус-кво".

Представитель Google заявил, что соглашения о действиях в случае угрозы антимонопольных мер очень распространены. Помимо этого, в компании назвали обвинения в ее адрес "неточными".

"Мы не манипулируем аукционами, - сказал представитель Google. - Участие (Facebook - ИФ) не имеет никакого исключительного характера, они не получают данные, которые недоступны другим покупателям".

В Facebook также отрицают обвинения, утверждая, что ее соглашения об участии в аукционах на размещение рекламы предоставляют выбор и создают преимущества для рекламодателей, издателей и малого бизнеса.

"Любые утверждения, что это наносит ущерб конкуренции, или любые предположения недобросовестного поведения со стороны Facebook не обоснованы", - заявил представитель компании.

Google в течение многих лет подвергалась критике из-за того, что она использует свои платформы, включая поисковик и YouTube, для менее заметного, но прибыльного бизнеса, выступая посредником на рынке рекламы в интернете.

Обвинения по поводу сговора с Facebook усугубляют ситуацию, поскольку, согласно им, Google договорилась с еще одним посредником, что создает "максимально возможную угрозу конкуренции".

Компания сталкивается с юридическим риском. По американскому законодательству легче доказать существование соглашений о фиксации цен, чем другие обвинения, в том числе поддержание Google монопольного положения, пишет WSJ.

Против Google на прошлой неделе был подан еще один иск, в котором группа из 38 генеральных прокуроров обвиняет компанию в поддержании монопольного положения на рынке поисковых сервисов с помощью незаконных контрактов и практик.

В октябре министерство юстиции США и группа генеральных прокуроров подали иск против Google, обвинив компанию в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов. Они обратили особое внимание на сотрудничество Google и Apple Inc. Google является поисковой системой по умолчанию в браузере Apple Safari.