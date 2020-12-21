Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

Распространение нового штамма коронавируса COVID-19, обнаруженного в Великобритании, пока еще не вышло из-под контроля, и нужно предпринять меры для его сдерживания, заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"В некотором смысле это значит, что мы должны работать усерднее. Даже если вирус стал немного более интенсивно распространяться, его можно остановить", - сказал Райан в ходе брифинга ВОЗ в понедельник.

"Таким образом, в этом смысле ситуация еще не вышла из-под контроля. Но ее нельзя пустить на самотек", - добавил эксперт.

Однако ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый штамм вируса "выходит из-под контроля".

Европейские и британские СМИ сообщали в понедельник, что европейские страны, как и ряд государств в других частях света остановили транспортное сообщение с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса COVID-19.

Запрет на поездки в Британию власти многих государств ввели либо в минувшее воскресенье, либо с понедельника, и он во многих странах будет действовать как минимум до конца этого года. При этом новый штамм уже зафиксировали в Дании, Италии и Нидерландах.

По информации британских официальных лиц в сфере здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный. Кроме того, пока неясно, как он реагирует на вакцины против коронавируса.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. С тех пор он распространялся в этом районе. В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется, и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

По данным агентства Associated Press, представители британских органов здравоохранения заявляли: несмотря на то, что этот штамм вируса циркулирует по Англии с сентября, только на прошлой неделе официальные лица посчитали, что у них достаточно доказательств заявить о более высокой заражаемости этим штаммом, нежели другими его типами.

При этом они не уверены, что этот штамм родом из Великобритании. Однако, порядка 60% новых случаев заражения в Лондоне вызваны именно им, заявил главный советник британского правительства по науке Патрик Валланс.