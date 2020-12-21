В Харьков прилетел самолет с телом Кернеса

В международном аэропорту "Харьков" приземлился самолет Mitsubishi Challenger 850, на котором из Берлина доставили тело городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

По информации сервиса Flightradar, посадка произошла в 19:24.

Из аэропорта тело Кернеса доставят в морг 17-й больницы.

Как сообщает "Суспільне-Харків", возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Самолет встречают коллеги Кернеса, в том числе секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского облсовета, депутат Сергей Чернов.

"Считаю абсолютной необходимостью быть здесь и во время всех мероприятий, которые будут в Харькове организованы по погребению и прощание с Харьковским городским головой", - сказал Чернов журналистам.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его похороны назначены на среду, 23 декабря.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.