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17:12 20.12.2020

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в воскресенье в Минске – ГУВД

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Около 100 человек задержаны на массовых акциях протеста в воскресенье в Минске, сообщается в Телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

"Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - говорится в сообщении.

В ГУВД заявили, что сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Кроме того, милиция работает над привлечением водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, "которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

Акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

По данным минской милиции, "20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы".

Это второе протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа.

Теги: #акции_протеста #милиция #беларусь
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