События

17:10 20.12.2020

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

2 мин читать
Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Новая разновидность коронавируса COVID-19, распространяющаяся быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, заявила телеканалу Sky news специалист Службы общественного здравоохранения Англии - исполнительного органа Минздрава Великобритании - доктор Сьюзан Хопкинс.

"Вначале она (разновидность - ИФ) была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре", - отмечает Sky news.

По ее словам, вначале специалисты не придали этому значению, поскольку вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Она сообщила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был выявлен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии.

"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Позднее Нидерланды, Бельгия и Италия в связи с этой угрозой приняли решение прекратить принимать авиарейсы из Великобритании.

Также стало известно о решении властей Австрии более не принимать рейсы из Британии, хотя о точных сроках начала действия этих мер не сообщалось. В ФРГ, по данным агентства Associated press, тоже стали рассматривать вариант с ограничением или отмены рейсов из Британии. Тем временем, в Чехии ужесточили карантинные меры против лиц, прибывающих в страну с территории Соединенного Королевства.

Теги: #великобритания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 20.12.2020
Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

15:57 20.12.2020
В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

15:06 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

14:26 20.12.2020
В Казахстане усилили ограничения по Covid

В Казахстане усилили ограничения по Covid

14:21 20.12.2020
Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

14:20 20.12.2020
В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

11:55 20.12.2020
Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

11:53 20.12.2020
В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

10:15 20.12.2020
Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

09:18 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

В Украине объявили штормовое предупреждение

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в воскресенье в Минске – ГУВД

Около 20 человек задержали в воскресенье на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала, распространявшего данные силовиков

Несколько человек задержаны в столице Беларуси за участие в несанкционированных акциях

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

В Украине объявили штормовое предупреждение

Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА