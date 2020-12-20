Около 20 человек задержали в воскресенье на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило около 20 человек.

В настоящее время в списках правозащитного центра 19 человек. Он продолжает дополняться, сказали правозащитники.

Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитникам известно о задержаниях в Гродно, Борисове и Солигорске.

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

Это второе протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента