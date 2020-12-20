В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала, распространявшего данные силовиков

В Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно", говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в воскресенье.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно". Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - пояснила Чемоданова.

По ее словам, одним из потерпевших оказался руководитель одного из следственных подразделений, о котором парень распространил в телеграм-канале "ложные порочащие сведения". Возбуждено уголовное дело о клевете.

В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа.