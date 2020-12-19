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16:35 19.12.2020

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на космодроме во Флориде

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Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на космодроме во Флориде

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей в субботу на орбиту с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), совершила успешную управляемую посадку на космодроме во Флориде, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Вертикальная посадка была осуществлена через 8 минут 15 после старта ракеты.

Запуск был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась уже в пятый раз.

Это уже вторая посадка первой ступени ракеты SpaceX на наземную площадку в текущем году. Обычно они осуществляются на плавучую платформу-дрон, которая размещается в Атлантике на расстоянии примерно в 600 км от космодрома.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает семи тонн, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

Теги: #ракета #посадка #falcon_9 #spacex
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