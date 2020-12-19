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15:28 19.12.2020

В Одесской области руководителя детского учреждения подозревают в сексуальном насилии

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В Одесской области руководителя детского учреждения подозревают в сексуальном насилии

В Одесской области руководителя специализированного детского учреждения подозревают в сексуальном насилии в отношении малолетних воспитанников и их развращении, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По результатам проведения следственных действий полицейские установили, что более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе о потерпевших, совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие, что наносило им физическую боль и развращало их", - отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по части 4 статьи 153 (сексуальное насилие) и части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи ходатайствуют об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #насилие #педофилия
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