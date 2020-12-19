Собака Кэп помогла одесским таможенникам обнаружить кокаин в контейнере с бананами

В пункте пропуска "Старокозачье – Тудора" в Одессой области украинские таможенники обнаружили в контейнере с бананами 54 кг кокаина.

"Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу", - сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку, были обнаружены во время общего осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата. Экспресс-тест подтвердил, что это кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников по кличке Кэп.

Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет $12млн.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье 305 Уголовного кодекса Украины.

В Гостаможенной службе отметили, что в последние месяцы благодаря одесским таможенникам из теневого наркооборота изъяты 350 кг кокаина и 750 кг каптагона.