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11:14 19.12.2020

Интерпол проверит происхождение подаренной Лаврову в Сараево иконы

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Интерпол проверит происхождение подаренной Лаврову в Сараево иконы

Россия вернёт подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову икону для выяснения ее происхождения по линии Интерпола, сообщили в МИД РФ.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину.

Икону Лаврову подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик.

В СМИ также появилось фото иконы, на котором видно восковую печать, свидетельствующая, что икона принадлежит Украине.

Теги: #лавров #икона
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