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17:06 18.12.2020

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

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Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, умершего в берлинской клинике "Шарите", состоятся в среду, 23 декабря, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Прощание состоится в фойе оперного театра, с 9 до 13 часов. Потом - похороны на почетной аллее", - сказал Терехов корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что доступ на отпевание Кернеса, которое пройдет в Благовещенском соборе, будет лимитирован из-за антиковидных ограничений.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Теги: #кернес #похороны
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Интерфакс-Украина
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