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09:56 18.12.2020

Офис генпрокурора в 2020 активизировал работу в сфере международного сотрудничества по экстрадиции – Венедиктова

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Офис генпрокурора в 2020 активизировал работу в сфере международного сотрудничества по экстрадиции – Венедиктова

В 2020 году Офис генерального прокурора значительно активизировал работу в области международного сотрудничества по вопросам экстрадиции с компетентными органами США, Грузии и других государств, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"В частности, выдано два члена руководящего звена террористической организации "Исламское государство", одного из руководителей движения "Талибан", а также двух человек, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму около $145 млн", - цитирует Венедиктову пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу.

Всего в течение 2020 года Офис генпрокурора принял 72 решения по запросам о выдаче иностранным государствам, уже переданы 37 правонарушителей.

Наряду с этим, иностранным государствам направлено 82 ходатайства украинских органов досудебного расследования о выдаче. Несмотря на проблемы международного сообщения, вызванные пандемией, организован прием в Украине 21 правонарушителя.

"При этом, подчеркну, Офис генпрокурора тщательно изучает все экстрадиционные документы и принимает решение о возможности их использования или выполнения, или отказывает в таком решении", - сказала Венедиктова.

Также через Офис генпрокурора проходят все запросы компетентных органов иностранных государств к украинским правоохранителям и их международные поручения зарубежным коллегам. Это ходатайства о проведении процессуальных действий, допросов лиц, изъятие документов и др.

В течение 2020 года обработано более 2200 таких запросов о правовой помощи от 47 стран и более 100 запросов об осуществлении уголовных производств. Наибольшее количество таких документов поступили от Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии, Чехии и Австрии.

Также рассмотрены 500 запросов о правовой помощи и 10 запросов об осуществлении уголовных производств, которые украинские правоохранительные органы направляли в 58 стран мира, больше всего - в Латвию, Литву, Польшу, США и Чехию.

"Следует отметить, что в текущем году в связи с несоответствием требованиям международных договоров и украинского законодательства отказано в удовлетворении 110 иностранных поручений, а из-за несоблюдения уголовного процессуального законодательства при подготовке международных ходатайств украинским правоохранителям возвращено на доработку почти каждое пятое такое поручение", - рассказала генпрокурор.

Кроме этого, Офис генпрокурора - ключевое звено для организации международного розыска лица в уголовном производстве и выступает гарантом наличия всех законных и действующих решений, по которым иностранный правоохранительный орган временно лишает человека свободы.

"Мы прорабатываем ходатайство украинских органов досудебного расследования по международному розыску правонарушителей с использованием каналов Интерпола. В этом году изучено 232 таких ходатайства и подтверждены намерения запрашивать выдачу 162 правонарушителей", - сообщила Венедиктова.

 

Теги: #венедиктова #офис_генпрокурора #экстрадиция
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