Белорусская оппозиция ждёт от ЕС дальнейшего расширения санкций против властей Беларуси
Белорусская оппозиция оценивает третий пакет санкций ЕС как новый уровень давления на власти Беларуси, ждёт от Брюсселя более системного подхода в этом вопросе.
"Включение в санкционные списки "кошельков" режима - это важный шаг и выход санкционного давления на новый уровень. Но мы ждем более системного подхода от ЕС - необходимо последовательно вводить санкции и против других спонсоров нелегитимной власти для реального эффекта", - заявил Анатолий Котов, ответственный в народном антикризисном управлении оппозиции (НАУ) за внешнюю политику.
Его слова приводит телеграм-канал НАУ в четверг.
"Если ситуация не будет меняться, количество людей и фирм, на которые наложат санкции, будет расширяться все быстрее", - пообещал Котов.
"Санкции - это не цель, а инструмент. Народ Беларуси и ее соседи хотят, чтобы власть прекратила правовой беспредел, провела новые честные выборы и позволила нормально жить и развиваться", - подчеркнул он.
Европейский союз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси, включающий 29 физических и семь юридических лиц. В него впервые вошли как судьи и начальники силовых структур, так и компании. Принятое в четверг постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза.
В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". В прилагаемом к постановлению списке также числятся Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".
Среди должностных лиц республики в перечне числятся генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, глава государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт и вице-премьер Анатолий Сивак.
Индивидуальные санкции ЕС предусматривают запреты на поездки в Евросоюз физическим лицам и замораживание финансовых активов физических и юридических лиц.
В качестве мотивации применения санкций в постановлении отмечается, что они вводятся против ответственных "за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию выборов".
В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Запад также не признает Лукашенко законно избранным президентом.