События

18:30 17.12.2020

Ткаченко: стоит перестать воспринимать монументальное искусство как наследие советского

1 мин читать
Ткаченко: стоит перестать воспринимать монументальное искусство как наследие советского

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что стоит перестать воспринимать монументальное искусство как наследие советских времен.

"Стоит перестать воспринимать монументальное искусство, как "советчину". Потому "советчина" - это плохие нарративы, которые, наконец, отошли в прошлое. Благодарен общественным инициативам и искусствоведов, которые поднимают в обществе эту сложную тему", - цитирует Ткаченко пресс-служба министерства по результатам участия в пресс-конференции на тему "О историко-культурное наследие Украины II пол. ХХ в.".

Министр отметил, что украинское наследие включает в себя не только то, что мы привыкли представлять, но и монументальное искусство, и архитектуру эпох соцреализма и модернизма.

"Это выдающиеся достижения и альтернативные решения в архитектуре, которые привели к созданию уникальной течения - известной модернистам со всего мира", - отметил он.

Ткаченко добавил, что сейчас идет работа над текстом Меморандума о сотрудничестве между Минкультуры и низовыми общественными инициативами по сохранению искусства и архитектуры II пол. ХХ в.

"Пример тарелки на Лыбедской продемонстрировал, как благодаря синергии общество + государство нам удалось спасти объект от застройщиков, сохранив культовый памятник столицы. Важно продолжать объединять усилия в этом направлении", – заявил министр.

Теги: #ткаченко #минкультуры #архитектура
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 17.12.2020
НАБУ проводит обыски в Минкультуры

НАБУ проводит обыски в Минкультуры

12:33 12.12.2020
В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

16:30 11.12.2020
Минрегион Украины инициирует возобновление архитектурно-строительного контроля на местах

Минрегион Украины инициирует возобновление архитектурно-строительного контроля на местах

00:33 08.12.2020
Необходимо три ключевых шага для развития культуры общин

Необходимо три ключевых шага для развития культуры общин

12:08 24.11.2020
Министр культуры и информполитики предложил запланировать в Украине двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам

Министр культуры и информполитики предложил запланировать в Украине двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам

16:23 20.11.2020
Минкультуры Украины внесло российского музыканта Фадеева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российского музыканта Фадеева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

10:40 19.11.2020
Ткаченко: Без инвестиций в креативный капитал у Украины нет будущего

Ткаченко: Без инвестиций в креативный капитал у Украины нет будущего

17:42 11.11.2020
Минкультуры готовит предложение правительству о режиме финансовых компенсаций для сферы культуры - Ткаченко

Минкультуры готовит предложение правительству о режиме финансовых компенсаций для сферы культуры - Ткаченко

16:44 09.11.2020
Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

10:28 09.11.2020
Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд рассматривает возможность изменения меры пресечения Антоненко из-за ухудшения его самочувствия и подозрения на Covid-19

Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины вблизи Водяного – штаб ООС

НАБУ проводит обыски в Минкультуры

Пандемия обострила трудности и лишения населения на Донбассе и в Крыму - мониторинговая миссия ООН

Минобороны Украины предупредило о появлении псевдоприложения "Армия FM онлайн"

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай не против поделиться лунным грунтом с НАСА, если США согласятся на сотрудничество - замглавы лунной программы КНР

Суд рассматривает возможность изменения меры пресечения Антоненко из-за ухудшения его самочувствия и подозрения на Covid-19

Белорусская оппозиция ждёт от ЕС дальнейшего расширения санкций против властей Беларуси

Болгария продлила ограничения из-за COVID-19 до конца января

Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины вблизи Водяного – штаб ООС

Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных

Папа Римский призывает перенаправить деньги с закупок вооружений на борьбу с COVID-19 и продвижение мира

Директора товарной биржи подозревают в причинении более 24 млн грн ущерба государству при продаже активов банков – прокуратура

В Польше введут карантин с 28 декабря до 17 января

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА