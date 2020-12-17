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16:57 17.12.2020

Директора товарной биржи подозревают в причинении более 24 млн грн ущерба государству при продаже активов банков – прокуратура

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Директора товарной биржи подозревают в причинении более 24 млн грн ущерба государству при продаже активов банков – прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры директору товарной бирже сообщено о подозрении в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает Офис генеральной прокуратуры.

"По данным следствия, в октябре 2019г Фондом гарантирования вкладов физических лиц проведен аукцион по продаже пула активов юридических лиц, находящихся на балансе четырех неплатежеспособных банков. Однако победитель торгов не перечислил деньги за приобретенный лот и не заключил договор купли-продажи права требования приобретенного имущества. Поскольку должностные лица товарной биржи к участию в аукционе этого участника допустили без уплаты гарантийного взноса, предоставления банковской гарантии и не перечислены средства от обеспечения исполнения обязательств участника открытых торгов, государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесено более 24,3млн грн убытков", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и Главного оперативного управления ГБР.

Теги: #биржа #злоупотребления #генпрокуратура
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