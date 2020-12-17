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13:30 17.12.2020

Офис президента соболезнует в связи с кончиной мэра Харькова Кернеса

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Офис президента соболезнует в связи с кончиной мэра Харькова Кернеса

Отношения к городскому голове Харькова Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, однако у него было видение развития своего города, заявили в Офисе президента Украины.

"Именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой. Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такое же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти мэра Геннадия Кернеса", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой Офиса президента на телеграм-канале.

"Соболезнуем близким, семья и харьковчанам", - добавили в Офисе президента.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Источник: https://t.me/OP_UA/3400

Теги: #офис_президента #кернес #соболезнования
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