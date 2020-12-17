В Черниговской и Полтавской областях зафиксирована наиболее критическая ситуация по COVID-19 - Ляшко

Показатели заболеваемости COVID-19 и смертности из-за коронавируса в Черниговской и Полтавской областях являются одними из самых высоких как среди регионов Украины, так и по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Наиболее критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из самых высоких среди регионов Украины и по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран", - написал он на своей странице в Facebook.

По информации Ляшко, в настоящее время в Черниговской области количество умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 12,4, коэффициент выявления COVID-19 за последние 7 дней – 73%. В Полтавской области эти показатели составляют 9,8 и 63% соответственно.

Ляшко отметил, что Черниговская и Полтавская области в настоящее время нуждаются в увеличении охвата тестированием для усиления контроля над распространением заболеваемости COVID-19.

"Для увеличения мощностей Черниговская и Полтавская области уже получили субвенции на модернизацию клинико-диагностических лабораторий в больницах в размере 19,5 млн грн и 9,2 млн грн соответственно", - сообщил он.

Также, по информации замминистра, в увеличении объемов тестирования нуждаются Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области.

Вместе с тем Ляшко отметил, что в Винницкой области текущие уровни заболеваемости и смертности лучше аналогичных показателей крупных европейских стран: коэффициент выявления – 9%, умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения – 2,9, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. населения – 160.