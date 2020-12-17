ГФС разоблачила межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины разоблачил межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов, сообщила пресс-служба ГФС в "Фейсбук".

"Должностные лица одного из предприятий внешнеэкономической деятельности, осуществляя таможенное оформление товара "семена подсолнечника", длительный период нарушали порядок транзитного таможенного оформления с целью уклонения от уплаты платежей. Это привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам проведенных обысков обнаружено и изъято семян подсолнечника около 1400 тонн, ориентировочной стоимости 24 млн. грн.

Изъятое имущество передано на ответственное хранение. Продолжается досудебное расследование.